Čajů však máme mnoho druhů a ne každý je pro naše zdraví stejně prospěšný. V obchodech naleznete například ovocné, černé, zelené, bílé, červené, bylinné.

Jak se v nich ale vyznat?

Ať už budete pít jakýkoliv čaj, vždy se držte návodu výrobce. Každý má totiž svoje opodstatněné specifické požadavky pro svou přípravu, aby došlo k co největšímu využití pro tělo prospěšných látek. Opačně se můžete připravit nejen o co nejvyšší efekt, ale i o lahodnou chuť.

Do vašeho těla se za určitých podmínek rovněž mohou dostat i látky „škodlivé“. Ty se tvoří zejména při dlouhé době luhování. Nejúčinnější a mezi nejkvalitnější čaje, které prospívají blahodárně našemu zdraví, patří bílé a zelené. Jsou to ty nejúžasnější nápoje, které můžete k upevnění zdraví využít.

Nejkvalitnější jsou čaje sypené

Doporučuji nakupovat ty nejkvalitnější, a to jsou sypané. Mají mnoho účinků – pro představu antibakteriální, antivirové, protizánětlivé, či protinádorové. Přesně tak, pravidelná konzumace zelených, bílých čajů nás ochraňuje před tak zákeřnými chorobami jako jsou například rakovina, špatný cholesterol, cukr, urychlují spalování tuků a přispívají k udržení optimální váhy, zahání únavu, zvyšují energii, pomáhají proti depresi, úzkostem, snižují tvorbu krevních

sraženin, posilují imunitu.

Někteří odborníci do čajů nedoporučují přidávat mléko. Jsou přesvědčeni, že jsou to právě kravské bílkoviny, které na sebe váží v čaji pro nás tak důležité ochranné látky. Jedna z mnoha studií uvádí, že po vypití určitého množství zeleného čaje se do vašeho mozku dostane aminokyselina theanin, která přímým působením v mozku pomáhá celkovému zklidnění organismu a navozuje stav hluboké relaxace. To znamená, že mozek vykazuje změny jako při stavu meditace.

Není to nádherná představa prožít celý den v klidném stavu s neomezeným množstvím energie pro výkon běžných pracovních a domácích povinností?

Autorka textu: Mgr. Pavlína Podloučková,

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Certifikovaný Poradce pro výživu, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakt: pajapodlouckova@seznam.cz, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/, tel: 605 300 835