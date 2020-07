Facebook zrušil našemu M-klubu profilovou stránku, a to kvůli satirické fotografii otevírající diskuzi k rasismu ve společnosti. Fotografie byla použita k divadelní hře „Velký mejdan“, která při nosném tématu ekologické krize poukazuje právě i na problém rasismu. Paradoxně tak sociální síť Facebook, která chce bránit uživatele sítě před nesnášenlivými názory, střelila do nás, kteří uměním polemiku vedeme.

Fotografie byla použita k divadelní hře „Velký mejdan“, která při nosném tématu ekologické krize poukazuje právě i na problém rasismu. | Foto: Marek Baroš

Pomozte nám. Vznikl problém, protože několik tisíc příznivců M-kubu přišlo o tento způsob komunikace a my to nemíníme vzdát a chceme na Facebooku zůstat. Prosím sdílejte tento článek. Dejte si nás do sledování a staňte se příznivci nejdéle kontinuálně fungujícího klubu v republice.