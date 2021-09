Mezi budovami výtopen v Třemešné a v Osoblaze je rozdíl 110 let. Osoblažská výtopna byla postavena při stavbě trati v roce 1898. Výtopna v Třemešné byla postavena pro potřeby SZD v roce 2008.

Motorové lokomotivy jsou vyrobeny v roce 1958 a na Osoblažské úzkokolejce tak pracují nepřetržitě téměř 60 let. Dnes se jedná o nejstarší pravidelně provozované motorové lokomotivy v Česku a na Slovensku.

Pivní vagón se pyšní titulem nejstaršího vozidla na trati. Kuriózní je, že je o tři roky starší, než samotná trať. Původní zavřený vůz byl vyroben v Rumunsku už v roce 1895. Do podoby občerstvovacího vozu byl přestavěn o 110 let později, v roce 2005.

Plánuje se prodloužení trati do Polska celkem o 9 kilometrů. Mezi Třemešnou a Liptaní se trať kříží se silnicí I. třídy do Polska I/57. V roce 2004 byl proto přejezd vybaven světelným zabezpečovacím zařízením.

Kousek za Třemešnou po prvním stoupání začne vlak nápadně zpomalovat. Dojel do kilometru 2,2, do místa, kde je dovolená rychlost pouze 20 km/h.

Dráha se klikatí i v relativně rovných úsecích a dosahuje délky 20,218 kilometrů. Důvodem tohoto klikatého trasování byla pravděpodobně snaha co nejvíce kopírovat terén a tak ušetřit.

