Na zámku Kinských aktuálně probíhá velká dvojvýstava, jejíž větší část s názvem Někdo to rád sušené, oceněná v kategorii Výstava roku 2021 na soutěži Gloria Musaealis, je věnována tradici sušení ovoce ve starých sušírnách. Stejně jako loni na Vsetíně, i letos v rámci ní Muzeum regionu Valašsko připravilo krátkodobou výstavu s názvem Krajové odrůdy ovoce na Valašsku, do které se zapojili i přední pěstitele z regionu. „Podařilo se nám od nich získat přes 150 vzorků. Dalších zhruba 70 odrůd nám přivezli z katedry zahradnictví Mendelovy univerzity Brno. Jde o jabloně a hrušně, které se pěstovaly v letech 1925 až 1950. K tomu ještě 6 odrůd kdoulí. Máme tedy návštěvníkům rozhodně co nabídnout,“ vypočítala kurátorka výstavy i akce Ivana Spitzer Ostřanská (na snímku).