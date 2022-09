Předposlední prázdninový týden byl pro světová muzea, a obzvlášť ta česká, opravdovým svátkem. V Praze se totiž od 20. do 28. srpna konala 26. Generální konference ICOM, jež v pátek vyvrcholila exkurzním dnem. Ten byl pro účastníky možností k návštěvě českých muzeí, která sídlí mimo Prahu a neparticipovala tedy na hlavním programu konference. Na výběr měli z široké nabídky možností.

Delegace muzejníků z celého světa, která si ve vysoké konkurenci za svůj cíl vybrala kulturní organizace ve Valašském Meziříčí, navštívila i Muzeum regionu Valašsko v zámku Kinských.

„V souladu s naším dlouhodobým odborným zacílením a důrazem na prezentaci a interpretaci sbírkových předmětů i závěrů odborných a vědeckých výzkumů jsme nabídli návštěvníkům vhled do muzejní edukační činnosti. Tu můžeme i díky proběhlé generální rekonstrukci zámku Kinských zacílit na interpretaci vztahu člověka a krajiny a zároveň se snažíme muzejně uchopit a prezentovat i veskrze moderní témata, která hýbou současným světem, ať už je to klimatická změna či geopolitická situace,“ uvedla historička a kurátorka Muzea regionu Valašsko Ivana Spitzer Ostřanská, která účastníky konference po zámku provázela.

Spolu s vedoucím odborného a popularizačního oddělení Lukášem Spitzerem delegaci ukázali také novou multimediální expozici Člověk v krajině, krajina v lidech či výstavu Někdo to rád sušené, která se může pyšnit prestižní cenou Gloria Musaealis. „Účastníci exkurze zde ochutnali tradičně vyrobené sušené ovoce, frgály upečené ze sušených hrušek a nakonec také kvalitní trnkovou slivovici,“ přiblížila Ostřanská.

Delegace ICOM, která v rámci návštěvy Valašského Meziříčí zavítala i do místní Moravské gobelínové manufaktury, odjížděla ze zámku Kinských opravdu nadšena. A stejné pocity byly i na straně hostitelů z Muzea regionu Valašsko. „Byla to pro nás velká pocta. Přestože času nebylo nazbyt, věříme, že jsme během dvou hodin, které měli vyhrazené k návštěvě našeho muzea, stihli prodiskutovat vše, co je zaujalo a zajímalo,“ dodala Ivana Spitzer Ostřanská.

