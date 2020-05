Na naši Zahrádkovou výzvu pohotově zareagoval jeden ze čtenářů a podělil se s námi o místo, které má rád a kam chodí na dobroty a zlatý mok. Podělte se s námi i Vy o svoje fotografie a tipy, kde se dá příjemně posedět s přáteli.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Václav Pancer

Posezení Pod Lípou ve Valašském Meziříčí - Je to snad nejlepší a nejpohodovější posezení, co znám. Velice výborná rodinná atmosféra, od udírny a grilu vám přímo na talíř nachystají výborné dobroty, po kterých se budou tvořit boule za ušima. A to vše podle svého vlastního receptu. Upřímně si myslím, že mnohé značkové restaurace se mají co učit. K tomu i vyborné pivečko.