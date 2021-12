Výkop ukončen! Nejpočetnějšími nálezy z náměstí jsou střepy a dřevěné artefakty

Čtenář reportér Čtenář

Pravděpodobně každý Valašskomeziříčan už zjistil, že probíhá rekonstrukce místního náměstí a jeho archeologický výzkum. Archeologické akce jsou však vykonávány jenom nárazově, a to podle toho, jak se odkrývají jednotlivé části stavební plochy. Nejde tedy o jeden nepřetržitý výzkum, jak by se to externím pozorovatelům dychtícím po novém náměstí mohlo zdát.

Pohled do jižní poloviny suterénu nalezeného domu. | Foto: Fotoarchiv MRV