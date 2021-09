Přihlašovat své děti tak můžete on-line, nebo osobně v ALCEDU od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Letos středisko volného času kromě stálé nabídky kroužků a kurzů přichystalo hned několik novinek. Ty obohacují pravidelnou nabídku kroužků, jsou to například výtvarné aktivity drátkování nebo kroužek s názvem Ličoni, ve kterém se budou žáci ZŠ připravovat na výtvarné střední školy, nové kroužky vycházek na koni v Leskovci, dále také Strojboti zaměření na robotiku, 3D tisk a základy programování v CAD a CAM. Oddělení plavání rozšiřuje nabídku plavání pro děti od 3 a od 4 let a nově budou s ALCEDEM moct plavat také dospělí v deseti lekcích zaměřených na výuku plavání a zdokonalení plaveckých stylů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.