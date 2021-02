Vsetínská knihovna slaví 100 let: A jak to bylo s čítárnou?

Vstoupili jsme do nového roku 2021, ve kterém si od ledna až do prosince bude Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně připomínat své úžasné jubileum, výročí 100 let od svého založení. Ve spolupráci s knihovnou vám v rubrice Čtenář reportér budeme přinášet zajímavé články, které vám dají nahlédnout do její bohaté historie.

Dolní náměstí, r. 1913 byla v domě čp. veřejná čítárna (fotografie z r. 1927 (Vsetín očima fotografů). | Foto: Vsetín očima fotografů, 2002