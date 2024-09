Řidiči vnitrostátní dopravy sk. B, C Nástup možný IHNED. NÁPLŇ PRÁCE: rozvoz živých květin na jednotlivé provozovny v ČR. POŽADUJEME: ŘP sk B, C, praxe min. 5 let, odpovědnost. NABÍZÍME: příspěvek na dojíždění do zaměstnání, 30% slevu na veškeré firemní zboží. PRVNÍ KONTAKT: v případě zájmu zasílejte životopis na email: florcentrum@florcentrum.cz. 45 000 Kč

Detail nabízené práce