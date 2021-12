V posledních letech se vlna stala také zajímavým materiálem výtvarným. Působivá a originální díla plstěním vlny tvoří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než 15 lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Při putování kontinentem od Aljašky po Jižní Ameriku se od původního indiánského obyvatelstva naučila získávat vlněné vlákno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. Vlna ji tehdy uchvátila a stala se její životní láskou. V Americe objevila i novější techniku plstění vlny jehlou, a právě v tomto způsobu zpracování ovčího rouna nalezla tvůrčí svobodu a impuls k vlastní umělecké tvorbě vlněných artefaktů.

Po trvalém návratu do rodné země se s rodinou usadila na Santově. Na tamějších pastvinách chová malé stádo ovcí různých plemen, které jí poskytují vlnu rozmanité barevnosti i pestrosti materiálu. Tu ručně zpracovává i barví a plstěním z ní vytváří působivá díla ovlivněná mimo jiné novou domovinou, její přírodou a tradicemi. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, zvláště betlémské výjevy, ale též scény z života našich předků, netradiční ztvárnění krajiny a nově i díla abstraktní. Vedle charakteristické figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže.

Nadcházející zimní měsíce tak může rozehřát zhlédnutí výstavy Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové, která by měla být jakýmsi krasohledem do vlněného světa této umělkyně, a jíž Muzeum regionu Valašsko zahájí zimní sezónu na vsetínském zámku. Slavnostní otevření výstavy je naplánováno na první adventní neděli 28. 11. na 15 hodin. Běžně bude výstava návštěvníkům muzea přístupná od 30. 11. 2021 do 6. 3. 2022.

Milada Fohlerová, etnograf Muzea regionu Valašsko