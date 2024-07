Dlouhou cestu Evropou jsme zakončili před vstupem do Velké Británie plavbou na trajektu z Francie do Doveru. Jízda do Londýna utekla rychle a hned přišel na řadu náročný program - prohlídka nejvýznamnějších památek britské metropole a plavba lodí po Temži.

Uchozené a řádně znavené si nás večer rozebraly rodiny Britů, u nichž jsme strávili další tři noci. Zajistili nám klidné ubytování a stravu za přijatelnou cenu. Navíc jsme si mohli vyzkoušet angličtinu při konverzaci s rodilými mluvčími.

„Považuji za velký bonus celého zájezdu čas strávený v rodinách. Kontakt s nimi a jazyková praxe jsou pro naše žáky k nezaplacení,“ uvedla organizátorka zájezdu Ludmila Podzemná.

Z Londýna vyrazili postupně žáci na další výlety do významných měst a míst Anglie. První výlet směřoval k legendárnímu hradu Windsor a do univerzitního města Oxford.

close info Zdroj: archiv ZŠ Křižná Valašské Meziříčí zoom_in Žáci Základní školy Křižná z Valašského Meziříčí na výletě za krásami Anglie - Stonehenge; květen 2024

Další den pak zvládli všichni cestu až do vzdáleného lázeňského města Bath a zastavili jsme na prohlídku Stonehange. Závěrečný den cestou do přístavu patřil slavnému městu Canterbury, kde všichni obdivovali katedrálu i malebnost středověkých uliček.

Náročné cestování autobusem skončilo po pěti dnech v sobotu ráno před školou. „I když nás denně trápila přehuštěná doprava v Londýně nebo cestou kolem Bruselu, stálo nám to za to. Budeme vzpomínat na setkání s lidmi, na kouzlo staré Anglie i na obtíže, které jsme překonali, abychom něco nového poznali a dodali žákům odvahu k dalším cestám s angličtinou,“ uvedl učitel Jan Bařák.

Text: Aleš Linduška, ZŠ Křižná