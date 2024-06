Oslavy 60 let ZŠ Křižná zaplnily nejen sportoviště, ale také zámecké nádvoří, kde zazněla originální hymna školy; 25. června 2024

Největší základní škola ve městě má co oslavovat, narozeninovým dárkem od zřizovatele je totiž sportovní hala, která má podle vítězného zahraničního návrhu stát přímo uprostřed areálu školy, stavba má začít už do dvou let.

„Největší škola ve městě si novou tělocvičnu zaslouží, bude moderním sportovištěm s dobrou dostupností pro všechny,“ uvedl místostarosta města Petr Nachtman.

Jeho slova odstartovala více než dvouhodinový program plný písní a tanců, zazněly hity od 60. let až k současnosti. Originální píseň zazněla na závěr, byla to hymna školy od místního umělce, který ji napsal škole přímo k narozeninám.

„Společně s učitelem ji nacvičili žáci prvního a druhé stupně školy. Velké poděkování patří Kulturnímu zařízení a všem, kteří nám oslavy v kulturním centru města pomohli uskutečnit,“ uvedla ředitelka školy Milena Medková.

K nové a moderní podobě přispěl „k narozeninám“ zastřešený vchod školy s lavičkami i bezpečnými stojany pro cyklisty. ZŠ Křižná patří v současnosti k nejmodernějším a nejlépe vybaveným školám ve městě.

Text: Aleš Linduška, ZŠ Křižná