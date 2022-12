Poetickou novinkou modravě prozářené lovecké haly je stromek posetý stříbrnými a modrými opeřenými ptáčky. Motiv ptáčků jako vánočních ozdob je znám z české produkce už od třicátých let 20. století a zdá se, že na svém kouzlu za téměř století nic neztratil. Celý prostor je protkaný stříbřeným jmelím – stříbřitý pel mají i lístky na ptačím stromu. Stříbřené skleněné vánoční ozdoby patří k těm nejstarším. Na Valašsku se vyrábělo stříbřené sklo už v 70. letech 19. století ve sklárnách firmy S. Reich & Co. Jednalo se nejčastěji o předměty liturgické, jako jsou mešní poháry a svícny, ale i dekorativní koule určené do zahrádek k popínavým rostlinám a růžím. Ostatně květiny nechybí ani v zámecké vánoční výzdobě, o čemž přesvědčují orchideje v dámském salonku.