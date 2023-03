V Novém Hrozenkově můžete obdivovat více než 300 panenek Barbie

Už jen do 26. března můžete v IC Nový Hrozenkov obdivovat více než 300 panenek Barbie. Věděli jste, že dnes už ikonická panenka Barbie oslavila 9. března šedesáté čtvrté narozeniny? Jak se za tu dobu změnila podoba panenky, která získala svou proslulost po celém světě díky tomu, že nepřipomínala dítě jako předchozí panenky, ale dospělou ženu – krásnou modelku, ideál nejen malých holčiček? To se můžete do 26. března 2023 dozvědět na výstavě v Informačním centru v Novém Hrozenkově. K vidění je přes 300 exponátů mapujících proměny panenky Barbie od nejstarších originálů z počátku 60. let 20. století až po současnost.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstava panenek Barbie. | Foto: Milada Fohlerová, IC Nový Hrozenkov

Nejznámější a nejprodávanější panenka na světě se narodila v roce 1959 v USA. Byla pojmenována po dceři majitelů podniku na výrobu hraček Mattel, Barbaře. Po raketovém úspěchu přišel v roce 1961 na svět Ken, který pro změnu dostal jméno po synovi zakladatelů firmy. Od té doby se rodina této panenky rozrůstala nejen o další členy – kamarádky, sourozence, děti či rodiče, ale i o doplňky v podobě oblečení, šperků, obuvi, aut, domků, zvířat a dalších věcí. Inspirovány úspěchy firmy Mattel začaly Barbie podobné panenky vyrábět i další firmy po celém světě. Jak keramické střepy promlouvají k archeologům? Ve výstavě si můžete prohlédnout proměny panenky typu Barbie, kterými za více než 60 let prošla – reflektovala módní trendy i životní styl každé doby, inspirovala se filmovými, seriálovými či pohádkovými příběhy, známými osobnostmi, reagovala i na aktuální dění ve společnosti. K vidění je tu replika nejstarší Barbie z roku 1959 i cenné originály tvořící vývojovou řadu od 60. let 20. století až po současnost, Barbie jako princezna, víla, Sněhurka, Popelka, Arabka v hidžábu, kosmonautka, pilotka, sportovkyně, těhotná maminka nebo jako příšerka z řady Monster High i v mnoha dalších podobách. Nechybí samozřejmě ani Ken, který je ve výstavě zastoupen prvním vydáním z roku 1961 i jeho novějšími verzemi, třeba v podobě Michaela Jacksona. Aktuální otevírací doba výstavy je uvedena na nových webových stránkách www.ic-novyhrozenkov.webnode.cz, prohlídku lze objednat i na telefonním čísle: 606 783 442. Milada Fohlerová, IC Nový Hrozenkov FOTO: Dřevěný kostel ve Velké Lhotě je unikátní kulturní památkou