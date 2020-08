Ve sbírkovém fondu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se nachází unikátní pohlednice, kterou poslala Marie Baťová svému synovi Tomíkovi 24. července 1924. Tomáš Baťa vychovával svého jediného syna již od dětství k samostatnosti, a proto se rozhodl poslat jej jako devítiletého na prázdninový pobyt do letního tábora na německý ostrov Norderney (východofríský ostrov v Severním moři). Toto místo bylo již od konce 18. století známým turistickým centrem, kam jezdila odpočívat urozená společnost.

Unikátní pohlednice Baťovy rodiny. | Foto: Silvie Lečíková

Tomáš Baťa nejdříve chtěl, aby Tomík cestoval do Německa sám, ale nakonec ustoupil naléhání své ženy a dovolil, aby jej do tábora odvezla. Zpátky však Tomík musel přijet sám. Nejprve jel z ostrova trajektem a potom vlakem s přestupy v Berlíně, Lipsku, Drážďanech a Praze. Teprve do Otrokovic na nádraží pro něj přijeli rodiče autem. Cestu naštěstí zvládl a paní Baťové spadl kámen ze srdce.