Stejně jako tato místa je totiž i Prostor místem setkávání, komunikace a hlavně umělecké tvorby. Každého prvního v měsíci se tu koná vernisáž tématické výstavy, převážně místních autorů. Hrají DJ´s, klábosí se a kouká se na výtvarná díla, anebo se popíjí domácí pivo, od září pro Prostor speciálně uvařená jedenáctka s názvem Šlapadlo.

Zakladatel Prostoru nechce být nikde jmenovitě uváděn, tak jen snad můžeme popsat jeho zakroucený knír, který jako by chtěl zakrýt dobrácký úsměv, co neodmítá žádného umělce s prosbou o výstavu svého díla. A snad právě díky klidu, který z jeho osobnosti vyzařuje, odstřihl toto místo od zachumlance veškerých sociálních sítí. Prostor tak nenajdete na webu, Facebooku či Twiteru. Musíte sem prostě přijít, a pokud tu nikdo zrovna nebude, vhodit dopis do schránky na dveřích. A hlavně se účastnit vernisáží a komunikovat s lidmi osobně.

Projdete si vykachlíčkované místnosti, kde v minulém století chodili ramenatí chlapi v bílých zástěrách, v ruce sekery a nože, bourali maso telat, vyprávěli si vtipy nebo mluvili o ženských, a i teď, po devadesáti letech, tu v chladu skladovacích místností vnímá návštěvník industriální syrovost malého řeznictví, se zimním obdobím tak nějak víc vlezlejší. To už je, ale naštěstí historie a ve chvíli celosvětové ekologické krize, kdy je masný průmysl a konzumace masa na špici ekologické zátěže, zdá se být undergroundové kulturní centrum symbolickou protiváhou.

Kromě galerie pro výtvarníky a hudebního koutku pro muzikanty, začal Prostor vydávat svůj vlastní časopis, kde své místo najdou pisálkové všeho druhu, grafici a potažmo i výtvarníci, a opět stačí jen přijít a vhodit svou tvorbu do schránky.

A z ulice odpovídá dům Prostoru svému průmyslovému charakteru; nákladní výtah s malou rampou, tabulková okna, šedivě strupatá zeď, a právě na ni se nabídl profesionální sprejer se specializací na velké plochy, že by ji výtvarně ztvárnil a změnil tak oprýskanou fasádu v umělecké dílo. Tak snad v časoprostorovém budoucnu, až obměkne úředník, bude mít Prostor kabát, který si zaslouží.

***Galerie Prostor sídlící v ulici Stříbrná ve Valašském Meziříčí byla založena 1. dubna 2019 a vernisáže jedinečných výstav propojených se skvělou muzikou zde můžete zakoušet na vlastní kůži každého prvního v měsíci.***

Autor textu: Marek Baroš, M-klub - divadelní a programový dramaturg