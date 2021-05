Vzali pytle, nasadili rukavice a roušky a šli uklízet okolí Vsetína. Na výzvu Českého svazu ochránců přírody se žáci vsetínské ZŠ Ohrada ze 7. A zapojili do úklidu svého bydliště, lesa, okolí cyklostezky nebo řeky Bečvy.

Žáci 7. A ze ZŠ Ohrada se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme svět | Foto: se souhlasem ZŠ Ohrada, Vsetín

Po dlouhé zimě se všude kolem nás objevila spousta odpadků. A ruku na srdce – nevypadá to hezky! A tak jsme se rozhodli, že přírodě trochu pomůžeme. Vzali jsme roušky, rukavice a pytle a vyrazili ven. Pro svoji aktivitu jsme vybrali týden, kdy se slaví Den Země. Vzhledem k současné situaci jsme museli pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Myslíme si, že oslavit Den Země prací a pomoci naší přírodě i planetě je to nejlepší, co jsme mohli udělat. Doufáme, že jsme tal malým dílem podpořili velkou věc!