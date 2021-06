U malých dětí stále vede Karkulka, Krteček, Rumcajs nebo Zlatovláska

Chodby Masarykovy veřejné knihovny Vsetín zdobí na čtyřicet prací dětí ze vsetínských mateřských školek. Až do konce června si tak můžete prohlédnout plno pohádkových postaviček a proniknout zpět do svých dětských let a oblíbených pohádek

Výstava Knižní hrdina | Foto: se souhlasem MVK, Vsetín