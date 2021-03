Namísto tradičního příměstského tábora v době jarních prázdnin připravuje ALCEDO Land-artovou výzvu s úkoly! Zapojte se a vytvořte v přírodě umělecké dílo z přírodnin.

Land artová výzva | Foto: archiv SVČ ALCEDO Vsetín

Vsetínské středisko volného času připravuje na dobu jarních prázdnin jednu z dalších venkovních aktivit. „V době od 6. do 14. března máte možnost zapojit se do naší land artové výzvy. Vytvořte na libovolném místě v přírodě dílo z přírodnin, motiv může být jakýkoli,“ uvádí Gréta Dobešová z ALCEDA, a dodává, že jej stačí vyfotit a poslat na e-mail den.zeme@alcedovsetin.cz s předmětem LAND ART. Poté vás bude od 15. do 19. března od 9.00 do 15.00 v ALCEDU na recepci čekat dárek.