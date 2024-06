Největší triatlonový závod pro širokou veřejnost v ČR je opět tady! O víkendu 22. a 23. června ovládne okolí vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku legendární Valachy man, oblíbený závod, při něm si může díky různě náročným trasám zazávodit celá rodina: zkušení triatlonisté, rekreační sportovci i děti. Letos přinese úplně nové trasy a tradičně také bohatý doprovodný program na pláži.

O víkendu 22. a 23. června vodní nádrž Bystřička opět ovládne Valachy man – tradiční triatlonový závod | Foto: Resort Valachy

Součástí bude i závod XTERRA Valachy Official, zařazený do evropského poháru, nově i včetně XTERRA závodu dětí. Do 16. 6. je možné se registrovat za výhodnější cenu na www.valachytour.cz.

Trasy Valachy mana se oproti loňskému ročníku – s výjimkou plavecké části – kompletně změnily. Při přípravě tras horského kola navíc pořadatelé spojili síly se zkušenou bajkerkou, rodačkou z regionu Terezou Tvarůžkovou. Závod tak představí její oblíbené krásné scenérie Beskyd a výhledy do údolí kolem Malé a Velké Lhoty, ale také traily u Ski areálu Veselá a jako zajímavost i tajemnou Umrlčí cestu.

V sobotu 22. 6. se pojede hlavní závod, Dlouhý Valachy man.

„Je vhodný pro ty, kteří už mají ve sportu něco za sebou a neleknou se náročných beskydských terénů. Kdo si netroufá na všechny tři disciplíny triatlonu, může si zazávodit v tříčlenné štafetě. A pro milovníky opravdu velkých výzev chystáme závod XTERRA Valachy. Je zařazen do prestižního Evropského poháru s možností vybojovat postup na mistrovství světa, což k nám přiláká triatlonovou špičku z ČR i zahraničí a je to vítaná příležitost poměřit síly s nejlepšími. Už jsou přihlášeni i loňští vítězové: zlato na trase XTERRA bude obhajovat Karel Dušek, na dlouhém Valachy manovi Petr Šťastný. Mezi osobnostmi na startu bude například i olympionička a rekordmanka v maratonu Eva Vrabcová Nývltová,“ říká Bohuslav Komín, ředitel DATART Valachy tour.

Neděle 23. 6. bude zasvěcena těm, kteří chtějí sportovat spíš na pohodu.

„Krátký Valachy man je ideální pro začátečníky a hobby sportovce, může být i první závodní zkušeností v triatlonu. Jednodušší trasa, kratší distance, které zvládne opravdu každý, komfortní intervalový start plavání a tradičně srdečná fanouškovská atmosféra jsou pro začátečníky tou nejlepší kulisou,“ dodává Bohuslav Komín.

V neděli 23. 6. si zazávodí také dětští sportovci. Dětský Franz Josef Kaiser Valachy man nabídne závody v šesti věkových kategoriích, přičemž děti do 6 let závodí pouze v běhu a ty starší v kompletní triatlonové kombinaci zahrnující plavání, kolo a běh na kratších vzdálenostech.

Připraven bude i pestrý doprovodný program s expo zónou partnerů, atraktivními soutěžemi nebo zdravotním poradenstvím. V sobotu po závodu zahraje na pláži valašská kapela Darrock. Po celou dobu bude ze závodu vysílán live stream.