Tleskáme. Valašská průmyslovka opět součástí mezinárodního projektu

V září loňského roku byl na Střední průmyslové škole stavební zahájen už pátý mezinárodní projekt spolupráce škol Erasmus+. Název tohoto projektu je “Europeness – The Principles We Share“ a jeho tématem je historické i současné pojetí Evropské unie, zapojení občanů České republiky do EU a vytváření evropské sounáležitosti.

Screen obrazovky z on-line setkání | Foto: archiv SPŠS Valašské Meziříčí