Pořadatelé se navíc rozhodli, že po dvouleté pauze dopřejí milovníkům tohoto festivalu jeden den navíc. Od čtvrtka 19. května do soboty 21. května (do noci) se do Záhlinic sjely tisíce nadšených návštěvníků, aby ochutnaly nejrůznější druhy piva a poslechly si dobrou muziku.