TARJA a její jedinečný vánoční koncert „Christmas Together“ míří do Zlína

Letos budou konečně Vánoce takové, na jaké jsme zvyklí! Klasický předvánoční shon a stres dokáže přemoci jen sváteční koncert v kostele, nebo v krásném koncertním sále. Vánoční koncert TARJI TURUNEN se po roční pauze vrací do ZLÍNA, do kouzelného adventního času, a tak se letos v prosinci můžete zase zajít odreagovat, odpočinout si a naladit se na Vánoce do nádherného a příjemného sálu Kongresového centra.

TARJA a její jedinečný vánoční koncert „Christmas Together“ míří do ZLÍNA! | Foto: PRAGOKONCERT BOHEMIA