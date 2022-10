Sklárny založené hrabětem Kinským od počátku vedla firma S. Reich & Co. a záhy je zaměřila na výrobu skla pro svítidla. Ve druhé polovině 19. století ozařovaly lampy z Krásna především noblesní měšťanské domácnosti. Tomu odpovídala i jejich často velmi realisticky vyvedená malířská výzdoba. Ve výstavě jsou zastoupeny lampy malované v krásenských malírnách Na Šištotě, které od 70. let 19. století doplňovaly vytíženou firemní rafinerii ve Skalici u Nového Boru. Do jemných dekorů docílených dvojím typem matování poutaly paprsky stínidla zdobená technikou manografie. Pod rytinami v ocelových deskách, které se pro manografii využívaly, jsou zaznamenána jména čtyř desítek krásenských malířů a grafiků.