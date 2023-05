Veletrh studentských firem JA EXPO se uskutečnil 28. března v pražské galerii Harfa. Z Valašska se zúčastnila pouze jediná firma, konkrétně Dissolve ze Střední školy Kostka ve Vsetíně.

Studentská firma Dissolve na veletrhu JA EXPO v Praze | Foto: se svolením Dissolve

Dissolve se zabývá vylepšením a následným prodejem plátěných tašek. Do každé z nich ručně přišívají kapsu se zipem, která usnadní přístup např. k mobilu, peněžence nebo klíčím. To ale není to nejdůležitější! Motivy tašek tvoří obrázky od psychicky nemocných dětí i dospělých z Psychiatrické nemocnice Jihlava. Na výtvorech můžete vidět jejich pocity či příběhy, kterými si v životě museli projít.

Na veletrhu soutěžilo více než 40 firem, a to hned v deseti kategoriích, kdy byly vždy vyhlášeny jen tři nejlepší. Vítěz z každé skupiny postupuje do velkého finále, které se koná 11. května.

Firmu Dissolve přijel dokonce osobně podpořit influencer Lukáš Fritscher, lépe znám jako Lukefry. Líbilo se mu poselství o povědomí psychických nemocí a myšlenka nebát se vyhledat pomocnou ruku, a tak se studenty velmi ochotně spolupracuje.

„Dělali jsme vše, co bylo v našich silách. Ani nevíte, kolik času a úsilí jsme pro projekt a přípravy samotné obětovali. Na umístění to sice nestačilo, ale po vyhlášení nám bylo sděleno, že v několika kategoriích jsme skončili čtvrtí či pátí, což svědčí o skutečně těsném výsledku. Prodeji produktu se však dařilo. Povedlo se nám oslovit řadu porotců a do budoucna jsme si zajistili velké zakázky. Jsme vděční za příležitost, že jsme se v hlavním městě ukázali v tom nejlepším světle a mohli dělat našemu milovanému regionu dobrou pověst,“ nechal se slyšet ředitel společnosti Dissolve, Maxmilián Matula.

Za Dissolve zaslal Miroslav Žabčík