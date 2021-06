O tom, jak se postupně měnilo pojetí muzejnictví nejen na Valašsku od konce 19. století po současnost, pojednává zajímavá venkovní instalace Společnost a proměny muzea, která je k vidění na prostranství před zámkem Vsetín.

Výstava před zámkem Vsetín | Foto: se souhlasem MuRV, Vsetín

Výstava Společnost a proměny muzea

Muzeum regionu Valašsko výstavu pořádá jako připomínku Mezinárodního dne muzeí. Na dvou rozměrných panelech se dozvíte, jak se u nás postupem času měnila podstata fungování muzejních institucí a jejich vnímání veřejností. První část pojednává o počátcích muzejnictví na Valašsku v období od konce 19. století do 40. let 20. století. Druhá ukazuje směr, kterým byla muzea nucena plout ve službách komunistické strany a třetí přibližuje rozsáhlé změny po sametové revoluci. Poslední část je věnována současnosti, hlavně tedy období od začátku koronavirové krize, kdy muselo (nejen) Muzeum regionu Valašsko prakticky ze dne na den uzavřít brány veřejnosti a přesunout svou nabídku do světa on-line.