V květnu spustila knihomolka Olga Zbranek Biernátová z Jasenky ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín on-line knižní bazar, jehož cílem bylo podpořit veřejnou sbírku, kterou pro svou zdravotní sestru Martinu a její děti vyhlásila Vsetínská nemocnice.

Už první týden bylo vše vyprodáno

Lidé si mohli vybírat ze stovek knih, které Olga věnovala ze své bohaté knihovny. Olga pracuje v knižním nakladatelství a kousky ze své věčně přeplněné knihovny věnuje na dobrou věc již třetím rokem, z toho podruhé spolupracuje s knihovnou: „Byla to pro mě nová výzva, poprvé jsme zorganizovali bazar on-line a byla to má první zkušenost s e-shopem, naštěstí dobrá“, přibližuje knihomolka a dodává: „Vybrala jsem do nabídky všehochuť a hned první týden bylo vyprodáno, doplňovala jsem tedy, co si lidé nejvíce žádali. Jednalo se hlavně o non-fiction literaturu a dětské knihy“.

Vybrala se krásná částka

Lidé si pak objednané knihy mohli vyzvedávat ve vsetínské knihovně, přesněji v jejím infocentru. „Knihovna byla v tomto případě především prostředníkem, ale jsme moc rádi, že jsme se i touto cestou mohli připojit a pomoci dobré věci,“ upřesňuje ředitelka MVK Vsetín Daniela Divínová. Bazar byl oficiálně ukončen po třech týdnech, kdy většina knih byla vyprodána. Ve čtvrtek 27. května si přišly převzít poukaz na vybranou finanční částku 21 400 korun, která bude poskytnuta na účet veřejné sbírky, pracovnice Vsetínské nemocnice a.s. Organizátorům poděkovala Mgr. Adriana Šimková, vrchní sestra oddělení následné péče a Martinina kolegyně. „Velké poděkování všem, kteří se i v této nesnadné době zapojili a zapojují do pomoci druhým,“ dodala.

Olga je v tomto směru ujistila: „Jsem moc ráda, že jsem mohla podpořit dobrou věc tady, v místě kde žiju, konkrétní (bohužel neveselý) příběh, který se stal v naší lokalitě. Zároveň mé knihy ještě udělají dvojnásobnou radost, což je skvělé!“ Děkujeme všem, kdo si v bazaru koupili knihu a pomohli!

Nestihli jste bazar a chtěli byste pomoci jinak?

Každý, kdo by chtěl ještě pomoci, tak může učinit do 30. července 2021 zasláním libovolné částky naoficiální veřejné sbírky na účet 1387907823/2700.

Dobročinnou sbírku vyhlásila na začátku února Vsetínská nemocnice, která se tímto způsobem rozhodla pomoci jedné ze svých zdravotních sester. Martina Bučková se po tragickém úmrtí manžela ocitla sama se čtyřmi malými dětmi. Smutná událost velmi silně zasáhla také její kolegyně a kolegy. Do veřejné sbírky finanční prostředky poslalo už několik stovek lidí, připojili se i hudebníci, připojily se i učitelky Střední zdravotnické školy Vsetín. Na účet veřejné sbírky poslaly honorář, který jim náležel za výuku v rámci sanitářského kurzu.

Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín