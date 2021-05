Stavebka uskutečnila již druhé on-line setkání Erasmus+ v době covidové

O tom, že žáci a učitelé SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí nezahálí svědčí jejich zapojení do projektu Erasmus+. V půlce ledna letošního roku tak zahájili týden meetingu v rámci projektu Erasmus+, zaměřeného na téma „Europeness – The Principles We Share“

Studentská koláž | Foto: se svolením Aleny Carbolové