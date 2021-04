Meteorologická stanice při Hvězdárně Vsetín, která je součástí Muzea regionu Valašsko, měří nepřetržitě od roku 1966. Ze záznamů lze každý den dohledat stav sněhu k sedmé hodině ranní.

Sníh v dubnu? Nic mimořádného, ale…

Historicky za posledních 55 let měření není sníh v dubnu nic mimořádného, většinou však napadl jen v první polovině měsíce. Ve druhé polovině dubna bývá již sněžení ojedinělé. Za těch 55 let byla souvislá sněhová vrstva jen devětkrát. V minulosti na Vsetíně sněžilo také v měsíci květnu, ale nikdy zde nebyla souvislá sněhová pokrývka, která by se udržela do dalšího dne. Jednalo se o několikamilimetrové poprašky sněhu, které se vlivem teplotních podmínek ještě tentýž den rozpustily.

Rekordní roky 1970 a 2013

Z pohledu celkové výšky dubnových sněhových pokrývek je rekordní rok 1970, kdy 2. a 3. dubna napadlo 38 cm sněhu, který úplně roztál během 6 následujících dnů. V pořadí druhý rekord padl relativně nedávno v roce 2013. Hned 1. dubna ráno bylo naměřeno 33 cm sněhu. Ten vydržel běžkařům více než týden. Předtím ještě v roce 1996 napadalo a roztálo během pěti dnů 29 cm sněhu. Další intenzivní sněžení v dubnu byla zaznamenána v letech 2003, 1993 a 1977 s celkovou výškou 18, 15 a 14 cm sněhu.

Zajímavým údajem je kromě množství sněhu i datum oficiálně poslední sněhové pokrývky v dubnu, což by se dalo považovat za nejvleklejší zimu. Nejpozději sníh roztál v roce 1967, a to 25. dubna.

Prozatím poslední letošní sněhová epizoda začala v noci z 12. na 13. dubna, kdy napadlo 8 cm nového sněhu. Ačkoliv každý další den ještě připadlo pár centimetrů, sníh se rychle rozpouštěl. O víkendu se vytratila poslední měřitelná vrstva sněhu. Snad to byla poslední sněhová epizoda tohoto jara.

Petr Stolařík, Hvězdárna Vsetín