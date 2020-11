Rok se s rokem sešel a je tu opět Halloween. Tento původem anglosaský svátek slavený v předvečer Všech svatých, 31. října, se čím dál více prosazuje i u nás v Česku. Pokud plánujete letos vyřezávat dýně a zdobit své domovy, nebojte se pochlubit svými fotografiemi, kterými můžete inspirovat další čtenáře.

Halloweenské dýně | Foto: Iveta Macík Šimková

Halloween zpopularizovaný hlavně ve Spojených státech dnes ztrácí svůj původní význam. Tehdy lidé věřili, že světlo svíčky, kterou vkládali do vydlabaných tuřínů či dýní, pomůže zbloudilým duším zesnulých zpět do země mrtvých. Dnes je Halloween populární pro své kostýmní převleky, večírky a tradiční koledování „trick or treat“.