Dozvídáme se, že Jupiter je jedenáctkrát větší než naše planeta, má uvnitř pevné jádro, oběh planety kolem Slunce trvá 12 let (žák by chodil na této planetě 10 let do školy a dva roky by měl prázdniny). Výška atmosféry je 1 000 km, naše Země má výšku jen 10 km. Zajímavé byly i poznatky o měsících této planety. Dnes má přibližně 72 měsíců, největší jsou: Io – svět vulkánů, Europa – oceán pod ledovcovou kůrou, Ganymed – největší měsíc, Callisto – ledový svět. Kluci a holky vnímali každou informaci, často znali i odpověď na odborné otázky. Nechyběly dotazy v závěru přednášky. Čas zbyl i na pozorování oblohy dalekohledem.

Projektový den se vydařil. Pan ředitel hvězdárny se s dětmi rozloučil slovy “nevzdávejte se svých snů”. Po návratu do školy jsme si společně vyprávěli o akci, zajímavé myšlenky jsme přenesli na papír a ve třídě vznikla krásná nástěnka, kde nechyběly i ilustrace. Děkuji celému odbornému týmu hvězdárny i městu Valašské Meziříčí, kteří tento projekt připravili na vysoké úrovni.

Lenka Šimčíková, třídní učitelka

