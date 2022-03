Oslovení žáci a rodiče také projevili zájem o širší využití metody CLIL (použití cizího jazyka v hodinách různých předmětů). Toto téma je pro školu velkou výzvou a rádi bychom se jí věnovali i do budoucna. Učitelů, kteří by se chtěli vzdělávat v zahraničí, ať už jazykově či metodicky, je na naší škole dost. To je jeden z důvodů proč jsme vstoupili do programu Akreditace Erasmus+. Tento program poskytne dostatek finančních prostředků z fondů Evropské unie pro rozvoj vzdělávání učitelů na ZŠ Šafaříkova v období 2022-2027. Tak tedy hurá do lavic, milí žáci i učitelé.

Martina Mazáčová, Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí

Tělo s příběhem: Jsem Barbora a rakovina mi vzala část hlavy, ale dala i naději

Sotva vyzuli lyže, už školáci z Valmezu skládali v knihovně čtenářský slib