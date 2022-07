RETRO: Špitál v dobách minulých. Podívejte se na historické fotky

Čtenář reportér Čtenář

Nemocnice nebývá místo, kam by člověk chodil zrovna rád, ale každý tam někdy byl. Minimálně, když se narodil. Jak to vypadalo v nemocnicích před několika desítkami let, se můžete podívat díky unikátním snímkům z archivu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ze života nemocnice v České Lípě. | Foto: archiv VMG Česká Lípa