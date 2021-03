„Týden před svátky u nás vrcholí přípravy na pečení beránků. Zjistila jsem, že nejvhodnějším dnem pro pečení je středa. Pokud se tímto doporučením budete řídit, vydrží vám beránek vláčný a chutný až do Velikonočního pondělí,“ prozrazuje svůj první tip Pavla Stoklasová, která svým pekařským uměním oblažuje hosty Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Hned ovšem také zdůrazňuje, že alfou a omegou úspěchu jsou kvalitní suroviny a také – perfektně vymazaná a vysypaná forma. Pavla Stoklasová používá keramickou formu, kterou vymazává Herou a vysypává hrubou moukou. „Nepoužívám horkovzdušnou troubu, ale peču v klasické s ohřevem shora i zespodu, a to asi hodinu na 155 °C,“ dodává pekařka a cukrářka v jednom a připomíná starou osvědčenou radu – nespěchejte s vyklápěním beránka a z formy ho osvoboďte až ve chvíli, kdy bude zcela vychladlý – jen tak se vám nepoláme.

3 osvědčené tipy Pavly Stoklasové

Nepodceňte prosátí mouky před samotnou přípravou těsta, zbavíte ho tak hrudek a bude jemnější a kypřejší.

Vyberte tu nejkvalitnější čokoládu s nejvyšším podílem kakaa, která dodá moučníku tu nejlepší chuť.

Ořechy nasekejte těsně před přípravou těsta, díky tomu zůstane beránek dlouho voňavý.

Recept na velikonočního beránka:

Suroviny pro přípravu těsta: 250 g cukru krystal, 300 g polohrubé mouky, 5 vajec, 50 ml oleje, 40 g rozinek, 40 g vlašských ořechů, 40 g hořké čokolády, 1 citron, 20 g prášku do pečiva, 50 ml vlažné vody

Na vymazání a vysypání formy: 50 g Hery, 50 g polohrubé mouky

Na polevu: 500 g fondánu, 1 bílek, šťáva z 1 citronu

Postup:

1. Vajíčka rozklepneme a žloutky oddělíme od bílků. V misce přidáme ke žloutkům cukr, společně je vyšleháme do pěny, přidáme olej, opět důkladně vyšleháme, a na závěr přidáme vlažnou vodu.

2. Bílky se špetkou soli vyšleháme do tuhé pěny.

3. Mouku s kypřicím práškem prosejeme přes síto do druhé misky a přimícháme zbylé suroviny – mouku, rozinky, nasekané ořechy a čokoládu, nastrouhanou kůru z jednoho citronu, k tomu vyšlehanou pěnu z bílků.

4. Vše spojíme do jednoho těsta, které důkladně vypracujeme, ideálně s použitím kuchyňského robota.

5. Formu vymažeme Herou a vysypeme moukou, nalijeme do ní těsto (zhruba do výšky dvou třetin formy, protože při pečení ještě nabyde) a vložíme do trouby. Pečeme shora i zespodu 55 až 60 minut na 155 °C. Po upečení necháme formu i těsto vychladnout, teprve poté opatrně vyklopíme.

6. Pro zdobení vytvoříme polevu z bílku, fondánu a citronové šťávy. Cukrářským zdobítkem tvoříme na pečivu kudrlinky, na oči použijeme dva kousky čokolády. Po zatvrdnutí polevy dozdobíme mašličkou kolem krku.

Tip pekařky Pavly Stoklasové z Resortu Valachy: „Hotového beránka můžeme přelít čokoládovou polevou nebo fondánem. Já osobně zdobím nejraději polevou připravenou z bílků utřených s fondánem, která umožní, nejlépe s pomocí cukrářského kornoutu, vytvořit dokonalé ovčí kudrlinky.“

Pavla Stoklasová je vyučená cukrářka, rodačka z Velkých Karlovic, pracuje jako cukrářka a pekařka valašských frgálů v Resortu Valachy Velké Karlovice. Pečení a smysl pro všechno sladké má prý už od dětství a předávaly se u nich v rodině z generace na generaci. Peklo se u nich odjakživa – dědeček se tomuto řemeslu věnoval profesionálně, byl cukrář. Slavné frgály, typické valašské koláče, se Pavla naučila od své babičky a pravidelně péct je začala v patnácti letech v Resortu Valachy, který sdružuje trojici hotelů uprostřed krásné přírody Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Zde si můžete frgály nejen zakoupit, ale také vyrobit vlastní při kurzu pečení pod vedením Pavly a jejích kolegyň. Více na www.valachy.cz