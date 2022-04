Pryč se zimou či smrtí. Školáci z Valašského Meziříčí vynesli Moranu

Ve středu 23. března jste mohli v ulicích Valašského Meziříčí spatřit děti ze základní školy Šafaříkova, a to jak v lidových sukýnkách, tak zpívajíc lidové písně a kráčející radostně k Bečvě. Hoši i dívky ze třetích tříd šli přivítat jaro a vynést Moranu. Vynášení Morany je jeden z nejstarších slovanských zvyků. Morana symbolizuje konec zimy, vynáší se tak smrt, nemoc a vše zlé. My jsme se na naší škole rozhodli tuto lidovou tradici obnovit. Moranu jsme nazdobili, ozdobili ji korály z vyfouklých vajec, dali šátek na hlavu a v lidových sukýnkách, s červenými stužkami ve vlasech, za zpěvu lidových písní a říkadel, jsme jí šli hodit do řeky.

Vynášení Morany a přivítání jara. | Foto: Alena Malúšková