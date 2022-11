Děti z Valašska se ocitly v tunelu mezi jesetery, kapry či štikami

V polovině října jsme jeli do obce Modrá poblíž Velehradu. Cílem bylo dětem ukázat ekosystém rybník. V poledne jsme se seznámili se životem Slovanů. V Živé vodě, jak se okolí rybníka říkalo, děti uchvátil tunel, který byl v rybníce. Ocitli jste se v proskleném tunelu, uprostřed rybníku mezi jesetery, kapry, štikami. Okolí rybníku mezi břízami a rákosím bylo uklidňující, tam jsme všechny zážitky vstřebali a pozorovali jsme, co ještě všechno do ekosystému patří.

Exkurze Živá voda a návrat do Velkomoravské říše. . | Foto: Alena Malúšková

Po desáté hodině jsme se pozvolna přesunuli do Archeoskanzenu. Archeoskanzen byl jedním slovem úchvatný a dobrodružný zároveň. Najednou jsme byli ve vesničce s volně pohybujícím se dobytkem (kozy, prasata, husy, slepice). Domy byly z hlíny z části v podzemí. V některých domech se sušily ryby, v jiných se pekly placky, někde se sušily kožešiny, jinde se dělala keramika. Vše jsme si vyzkoušeli. Děti však nadchla škola a učitel Ape. Dobový učitel děti vůbec nešetřil. Celý pobyt ve Velkomoravské říši mezi Slovany byl zakončen střelbou z luku. Jsme rádi, že na tom nezávisel náš oběd, to bychom se totiž nenajedli. Po skvělém obědu jsme se toulali kolem rybníka. Někdo vstřebával zážitky, někdo dodělával plakáty. Den to byl opravdu krásný a vydařený. Exkurze splnila svůj účel, odjížděli jsme plní nových zážitků a vědomostí. Alena Malúšková, Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí