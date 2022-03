Prochladlý, viditelně zraněný muž. Pečovatelce Janě nebyl lhostejný

Čtenář reportér Čtenář

Nevšímavost, netečnost. K neštěstí druhých, vůči svému okolí. To je lhostejnost. Co za ní stojí, je otázkou. Ignorace všeho, povýšenost, zahleděnost sama do sebe. Nebo také strach, že něco je nad vlastní síly a raději se chovat jako člověk bez citu? Je na každém, aby se nad touto otázkou zamyslel a třeba si i sáhnul do vlastního svědomí. K tomu se nemusí uchýlit pečovatelka Jana, která ani na vteřinu nezaváhala a zajímala se o muže nejevícího známky dobré kondice.

Charitní pečovatelská služba Zlín. | Foto: Pavla Romaňáková