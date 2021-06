POHÁDKOVÝ DEN

Vsetínské volnočasové středisko Alcedo a Rodinné a mateřské centrum připravují na úterý 1. června Pohádkový den pro děti! Přijďte si užít pohádkový den. Děti čeká spousta zábavných stanovišť! Vyzvedněte si u vstupu hrací kartičku a posbírejte razítka na všech stanovištích.

Kdy: úterý 1. června 2021 od 14 do 19 hodin

Kde: hřiště u ALCEDA

Vstupné: dospělí i děti 50 korun, děti do 2 let zdarma

Lindita Iljazi

Pozvánka na Pohádkový denZdroj: Alcedo, Vsetín

STREAM BAROKNÍ HUDBY Z KOSTELA VŠECH SVATÝCH V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Pravděpodobně poslední streamovaný koncert pořádaný T klubem – kulturní agenturou proběhne v pondělí 31. května od 19 hodin. Vystoupí mezzosopranistka Barbora Garzinová, kterou doprovodí hudební uskupení Ensemble stream.

„Pevně věřím, že tento koncert bude posledním, který bude uveden pouze v on-line prostoru. Vzhledem k tomu, že se kultura začíná v této chvíli pozvolna rozjíždět, budeme napínat všechny síly k opětovnému pořádání živých kulturních akcí. A jsem rád, že právě tento hudební zážitek je pomyslnou třešničkou na dortu našich streamovaných akcí,“ upřesnil ředitel pořádajícího T klubu Jakub Sobotka.

Doba streamovaných koncertů dala vzniknout novému rožnovskému složení ENSEMBLE STREAM a uvést zdejším fanouškům barokního zpěvu mezzosopranistku Barboru Garzinovou, jejíž působnost sahá až na prkna Národního divadla v Brně. Její přirozený projev a jižanský šmrnc podtrhne ne zcela obvyklé seskupení nástrojů pro zvolený repertoár. V rukou Mariana Friedla (kontrabas, percuse), Alžběty Hlavicové (hoboj, zobcové flétny), Aleny Čípové (violoncello, percuse), Anežky Tkáčové (cimbál) a také loutnisty Marka Kubáta zazní skladby Gulia Cacciniho, Stefana Landiho, Claudia Monteverdiho, Juana Hidalga, Daria Castela a Sebastiana le Camuse.

„Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce nemohli naživo vystupovat zrodilo se naše nové uskupení ENSEMBLE STREAM, které využívá místních muzikantů a nově přistěhované zpěvačky Barbory. Není zde snaha tvářit se jinak, než čím opravdu jednotlivě jsme, tudíž došlo k novému pohledu například na skladbu Con tanto respecto adoran od španělského barokního skladatele Juana Hidalga. Těšit se tedy můžete například na velmi intimní kombinaci ženského hlasu za doprovodu jemně jazzového kontrabasu v rukou skvělého Mariana Friedla. Hostem z Brna bude loutnista Marek Kubát,“ doplňuje Alena Čípová, jedna z účinkujících a zároveň dramaturgyně tohoto koncertu.

Příjemným překvapením bude zvuk české háčkové harfy, na kterou zahraje sama Bára Garzinová. O muzikantech a zajímavostech některých nástrojů vám během koncertu pár slov poví Alena Čípová. Užijte si příjemný poslech skladeb z per méně známých autorů 16. a 17. století, které vás obohatí a potěší na duši.

Pavel Jakubík