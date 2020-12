Nemáte ještě nakoupeny všechny dárky pro své blízké? Pak se přijďte inspirovat nebo rovnou nakoupit do valašsko-meziříčské Galerie Krásno.

Vánoční prodejní výstava | Foto: archiv Galerie Krásno

Návštěvníci mohou zhlédnout zdarma výstavu "Gabra a Málinka" a nakoupit si v obchůdku domácí drogerii, vonné soli a přísady do koupele a mnoho dalšího. Sortiment nabízí množství originálních dárků a vánočních ozdob v retro stylu. Otevřeno je denně, pondělí až pátek od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. O víkendu pak od 13 do 17 hodin. Výstava končí v neděli 20. prosince.

Více informací zde: www.galeriekrasno.cz, www.gabraamalinka.cz