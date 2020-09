Nový film Krajina ve stínu oceňovaného režiséra Bohdana Slámy, držitele několika českých lvů, budou mít diváci unikátní možnost vidět v předpremiéře ve středu 9. září od 19 hodin v rožnovském kině Panorama.

Krajina ve stínu - nový film Bohdana Slámy | Foto: promo filmu

O den později se film vydá do kin po celé republice. Předpremiéra v kině Panorama zároveň nabídne jedinečnou možnost debatovat s producentem filmu Jindřichem Motýlem a hercem Tobiášem Šmigurou, který ztvárnil hlavní dětskou roli. Pro její získání prošel náročným konkurzem České televize a jeho přítomnost nabídne možnost všem rodičům, které zajímá, jak dostat dítě k filmu a co to všechno vlastně obnáší, zeptat se Tobiášových rodičů a přímo jeho v besedě po filmu.