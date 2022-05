Všechny známky, aršíky nebo kolky pochází z Československa a dokumentují politickou historii republiky od jejích počátků až do závěru šedesátých let minulého století. Díky sbírce je možné sledovat změny ve vývoji našeho státu poměrně zřetelně. Jeho vznik z Rakouska-Uherska reprezentují známky zaniklého mocnářství opatřené přetiskem nové republiky, které byly používány až do 15. 3. 1919. Na první československé známce, jejímž autorem je Alfons Mucha, je zobrazen pohled z vltavského břehu na slunce vycházející nad Hradčany (reálně to však není možné). Nejčastějším motivem tohoto období byl samozřejmě první československý prezident – Tomáš G. Masaryk.