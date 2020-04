A proč právě tato nemocnice? „Protože Zlínský kraj patří mezi nejvíce postižené, Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se v současné době stará o největší počet nakažených pacientů a je to právě Zlín, kde má naše CBS Nakladatelství sídlo,“ uvádí ředitelka obchodního oddělení Blanka Imramovská.

Lidé si tak budou moci užít nevšední pohledy z paluby letadla v pohodlí a bezpečí domova a zároveň pomoci těm, kteří pro nás a naše zdraví dělají maximum. Akce se týká knih leteckých fotografií Zlínsko z nebe, Uherskohradištsko z nebe, Vsetínsko z nebe a Kroměřížsko z nebe.

„Tento dárcovský prodej potrvá od 6. dubna až do 19. dubna tohoto roku. Doufáme, že za tu dobu zvládneme vybrat zajímavou částku, která podpoří lidi v první linii. Nesmírně si jejich práce vážíme, proto chceme alespoň touto cestou vyjádřit svá díky,“ říká marketingová manažerka Edita Procházková.

Povinností úspěšné firmy je pomáhat

CBS Nakladatelství je vydavatelem edice knih leteckých fotografií Česko z nebe i originálních ručně malovaných map s více jak 15 lety zkušeností.

„Vytváříme originální produkty, které umožní lidem vidět svět jinak, originálně a v krásnějších barvách. Ať už jsou to ručně malované mapy, letecké fotografie, knihy, videa a jiné propagační materiály, všechny tyto produkty propagují to pěkné a hodnotné, co v regionu je. Zároveň klademe důraz na to, aby byly všechny naše produkty i prakticky využitelné, aby sloužily lidem a usnadňovaly jim život,“ popisuje majitel Milan Paprčka.

Vedle toho se řadí mezi desítku nejlepších firem Zlínského kraje. Milan Paprčka proto považuje za povinnost svoji i celé firmy pomáhat tam, kde je to nyní nejvíce potřeba.

Knihy si můžete zakoupit v e-shopu: https://www.cbs-cesko.cz/obchod/

Alice Šplíchalová, PR manažer