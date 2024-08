Pohár Českého florbalu mužů se dostává do zápasového tempa. V letošní sezoně se do něho zapojí celkem 113 mužstev. Pohár má tradiční hrací formát.

Soutěž má dvě úrovně. Vrcholová část, v níž bude hrát 20 týmů z Livesport superligy a 1. ligy, proběhne v pěti skupinách po čtyřech účastnících. Ti odehrají jedno utkání každý s každým. Dva nejlepší celky s každé skupiny postoupí do osmifinále. O postupujících bude jasno už na začátku září. Do národního poháru se však mohly přihlásit i ostatní české mužské kolektivy. Dalších 85 mužstev je rozdělených do 17 základních skupin, které tento víkend odehrají 1. kolo. Dalších 8 týmů je nasazených do 2. nebo 3. kola. V osmifinále se pak vrcholová a otevřená část Českého poháru propojí.

Ze Zlínského kraje se letos do Poháru Českého florbalu zapojí 4 mužstva. Otrokovičtí Panteří budou bojovat ve vrcholové části. V otevřené části se představí Rožnov pod Radhoštěm, Počenice a Orli z Uherského Brodu.

Největší naději na dosažení co nejlepšího výsledku mají Otrokovice a florbaloví Sršni z Rožnova pod Radhoštěm. Ovšem ani Počenice a ambiciózní uherskobrodští Orli nejsou bez šance na postup minimálně mezi dvaatřicet nejlepších týmů.

1. kolo Poháru Českého florbalu mužů se bude hrát v sobotu 24. srpna a v neděli 25. srpna.

Počenice a Uherský Brod se představí v sportovní hale v Hodonicích, Rožnov pod Radhoštěm bude bojovat v Ostravě ve sportovní hale v Krásném Poli.

PROGRAM POHÁRU ČESKÉHO FLORBALU MUŽŮ 2024 - 2025:

Vrcholová část: 4. srpna – 1. září 2024

1. kolo: 24. srpna a 25. srpna 2024

2. kolo: 1. září 2024

3. kolo: 8. září 2024

4. kolo: 27. října 2024

5. kolo: 20. listopadu 2024

Osmifinále: 19. prosince 2024

Čtvrtfinále: 15. ledna 2025

Semifinále: 5. února 2025

Finále: 25. února 2025