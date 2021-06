Podivná přísada jantarového skla aneb Skleničky z kravince

Čtenář reportér





Jak dosáhnout ideálních barev pro barevné sklo? Temnou rudou propůjčuje sklu zlato. U barvení skla do jantarové barvy je to poněkud zajímavější a to hlavně díky přísadám organického původu. Více v článku Kamily Valouškové, za který moc děkujeme

Skleničky z Karolininy huti s nožkou z jantarového skla, 1936. | Foto: se souhlasem Muzea regionu Valašsko, (foto Milan Ošťádal)