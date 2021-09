Nutno podotknout, že předchozími řádky jsme připomněli pouze mezní využití ovoce – pokud vás zajímá, jak si stálo v jídelníčku napříč společenskými vrstvami, nezmeškejte na vsetínském zámku výstavu Někdo to rád sušené – začala v úterý 14. září a třeba hned v pátek 17. září máte možnost si ji v rámci Vsetínské noci užít formou komentované prohlídky.

Pro ještě silnější žaludky se doporučovalo, že „slimáci mají mnoho živočišného tučného šlemu a velmi příjemnou masitou chuť. Slimáka je třeba hodinu povařit, poté roztlouct v hmoždíři a tuto hmotu šnekovou přidávat do polívky i jiného masitého jídla, které obohatí svou tučností“.

O něco větší oblibě se těšila mouka ze sušených hrušek. Pražští pekaři se dokonce pokoušeli o chléb pečený z pražených okurek, který snad byl i chutný, ale lid odrazovala jeho barva – světle modrá. Pokud už chleba přeci jen byl, doporučovalo se k zamezení jeho velké spotřeby „jísti jej starý a okoralý, zatvrdlý“. Nedostatek masa se nahrazoval konzumací raků, hlemýžďů, žab a pochoutkou srovnatelnou s králičí byla „syslí pečínka“. Děti pasoucí od jara do podzimu dobytek si měly na pastvině chytat též motýly a čmeláky, „aby si pochutnaly na jejich žaludkách, že prý obsahují med“.

