Během druhého lednového týdne na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí proběhlo hodnocení klauzurních prací žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Na oboru Design skla zadal MgA. Josef Divín – vedoucí ročníkové práce studentům 2. až 4. ročníku jednotné téma, a to Redesign vsetínské sklárny B. A. G. (zkratka pro Bohemia Art Glass).

Kaluzurní práce Žanety Barošové – vázy s motivem oka | Foto: Olga Méhešová

A proč právě toto téma?

Jednak je design, této dnes již legendární a ve své době velmi progresivní sklárny, fungující ve Vsetíně pouhých deset let, pro začínající výtvarníky stále inspirativní, provokativní a zábavný. Navíc se na rok 2022 chystá ve vsetínském muzeu jubilejní výstava věnovaná „fenoménu B. A. G.“, která připomene produkci i designery této sklárny a bude se konat při příležitosti třiceti let od založení a dvaceti let od zániku huti. Na výstavě bude rovněž spolupracovat valašskomeziříčská sklářská škola, která na ní představí návrhy i výsledné skleněné artefakty studentů inspirované sklem B. A. G. – jeho výraznou barevností, originálním tvaroslovím, důvtipným, hravým i elegantním designem a hutním zpracováním.