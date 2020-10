Jsem onkologická pacientka – tedy snad bývalá onkologická pacientka, která díky rakovině přišla o obě prsa. Kdo nezažil – nepochopí. Nepochopí, jak důležitá jsou pro ženu prsa. Je to symbol ženství. A můj symbol? Místo prsů – jizva. Každý pohled do zrcadla vám připomene trnitou cestu, kterou vám osud přichystal. Připomene vám, kolikrát jste byla na kolenou a kolikrát jste byla na dně.

Je třeba něco změnit, říkám si, a pak mi jednoho dne hlavou prolétla myšlenka. Vzala jsem telefon a zavolala do tetovacího studia.Příjemný hlas si mě vyslechl a já už na dálku cítila porozumění.

Domluvila jsem si termín a těšila se na tu změnu. Hlavou se mi honily myšlenky, zda jsem se rozhodla správně, zda je to pro mě bezpečné. Zajímal mě i názor odborníka, nejen můj pocit, a tak jsem se svěřila mé fyzioterapeutce Janičce Nenutilové.

Ta mě vyslechla a podpořila. Shodly jsme se na tom, že je psychika strašně důležitá a to byla poslední kapka, která přispěla k mému rozhodnut. Každým dnem jsem se těšila víc a víc. Pár dní uteklo jako voda a já vystupuji z vlaku.

Jsem na nádraží ve Valašském Meziříčí a mé kroky vedou do tetovacího studia. Na parkoviště přijíždí auto a z něj vystupuje moje tatérka. Hned mi bylo jasné, že jsem se rozhodla správně. Sympatická a milá. Dozvídám se, že se jmenuje Dagmar - Dagmar Záruba. Obavy jsou ty tam a mě zalil velmi příjemný pocit. Těším se, a moc.

Chvíli vybíráme motiv, z mnoha možných se shodujeme a jdeme na to. Poznávám nový druh bolesti, která se ale dá zvládnout. Daleko bolestivější bylo první vyslechnutí slova rakovina, biopsie, čekání na výsledky, chemoterapie, ozářky, operace, další operace, hojení stehů.

Po celou dobu se Dáša chovala velmi citlivě, byla báječná a empatická. Prostě Sluníčko. Ležím a přemýšlím nad smyslem její práce – kolik radosti tady na tom lehátku už zákazníci zažili, kolik symbolů vryla do jejich kůží, aby měli na očích to, co milují, to, co prožili.

Přemýšlím a najednou slyším slůvko "hotovo". To, co jsem spatřila, nešlo slovy popsat. Po jizvě ani památka, místo ní mi hruď krásně rozkvetla. Nádhera a znovu mě zalil pocit štěstí. Asi jsem vykoktala něco, jako děkuji, ale nic víc. Chyběla mi ta správná slova, která by vyjádřila to, co cítím. Ještě dnes mi ta slova chybí.

Vím jen, že díky několika hodinám práce Dášenky, jsem psychicky úplně někde jinde, už se nestydím za svoji zjizvenou hruď, naopak, jsem pyšná na to, že jsem se takto rozhodla, a že mě zdobí něco jedinečného. Díky mému nápadu a mé odvaze a umu a profesionalitě paní Dáši je ze mě jiný člověk, opravdu.

Dášenko,myslím na Tebe – často, nelze ani jinak. Stačí pohled do zrcadla a vzpomenu si na Tebe a na chvíle prožité s Tebou, už to tak bude napořád. Děkuji Ti Sluníčko moje.

Tvá B. K.