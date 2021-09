Poté se přesunuly do knihovny na jednotlivá sportovní stanoviště, kde si vyzkoušely své dovednosti v ovládání kajaku, svou šikovnost ve skocích, ve šprtci, seznámily se s robotickými hračkami a na závěr se mohly vyfotografovat s medailí či jinými sportovními pomůckami ve sportovním fotokoutku. Děkujeme všem za radostnou a podařenou akci a těšíme se při dalších v knihovně.

Vsetínské Dolní náměstí se zaplnilo dětmi ze vsetínských mateřských škol i těmi nejmenšími diváky, kteří přišli se svými rodiči. Na 250 malých účastníků si užilo vystoupení Bolka Vjaclovského. Ten přítomné vtáhl do děje nejen formou poslechu textů z dětských knih se sportovní tématikou, ale také prostřednictvím písniček a hudebních vsuvek, při nichž si děti zazpívaly, zakřičely, zatančily a hlavně zacvičily.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.