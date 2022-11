Dalším evropským zástupcem na turné se stali Artillery z Dánska, kteří platí v thrash metalu za veterány. První demonahrávky měli v roce 1983 a jejich LP „Fear of Tomorrow“ či „Terror Squad“ znali v tuzemsku fanoušci tohoto stylu i díky burzám a výměnám desek či kazet. Artillery vydali v loni již desáté studiové album s názvem X.

„Whiplash sice pocházejí z New Jersey z USA, ovšem absolutně nemají nic společného se zvukem tamních hvězd Bon Jovi,“ uvedli organizátoři. Thrashové trio totiž produkovalo pěkně tvrdou hudbu už v polovině osmdesátých let minulého století: „Power and Pain“, „Ticket to Mayhem“ a„Insult to Injury“ jsou jejich kultovními alby.

Vio-lence se zrodili v samé kolébce thrash metalu v Oblasti Zálivu (Bay Area) u San Francisca na západním pobřeží USA. S deskou „Eternal Nightmare“ definovali tento žánr a není divu, že nahrávka letos vyšla oficiálně nově také na klasické magnetofonové kazetě.

Radek Lukša

